POCO X5 Pro 5G kupisz dziś w wyjątkowej okazji. Genialny średniak kilkaset złotych taniej

A dokładniej za 899 złotych . W tej cenie jest to urządzenie wręcz fenomenalne i z powodzeniem może równać się nawet z dwukrotnie droższymi smartfonami . Co więcej, możliwości, które oferuje, są wystarczające dla znacznej większości użytkowników smartfonów.

POCO X5 Pro 5G

Smartfon ten ma 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Jego sercem jest układ Snapdragon 778G, który oferuje wsparcie dla 5G i wysoką wydajność. Wspiera go 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. Nie zabrakło także wsparcia dla NFC. Jego główny aparat to 108 Mpix oczko, a bateria ma 5000 mAh i naładujemy ją z mocą do 67 W. A wszystko to za jedyne 899 złotych.