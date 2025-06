Masz problem z GeForce RTX 5000? Wystarczy kawałek taśmy

Użytkownicy płyt głównych EVGA - głównie modeli Z690 Classified - alarmują o problemach z uruchomieniem systemu po instalacji najnowszych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 . Źródłem kłopotów okazały się rzadko wykorzystywane w sprzęcie konsumenckim linie SMBus w złączu PCIe , które na platformach tego producenta są podłączone do pinów 5 i 6. Nowe ukłądy Zielonych najwyraźniej nie radzą sobie z dodatkową komunikacją i komputer w ogóle nie przechodzi procedury POST .

EVGA ignoruje prośby konsumentów o pomoc

We wrześniu 2022 roku EVGA oficjalnie wycofała się z produkcji kart graficznych. Amerykanie tłumaczyli tę decyzję "napiętymi relacjami z NVIDIĄ" co było tym bardziej zaskakujące, że był to wieloletni i wyłączny partner Zielonych - EVGA nie oferowała Radeonów. Firma oficjalnie skupiła się na zasilaczach, płytach głównych i pomniejszych akcesoriach.