PlayStation 2 w Twojej kieszeni. Dziś ta konsola może być Twoja za grosze

Anbernic RG Cube , bo o nim mowa to wyjątkowo potężna kieszonkowa konsola z Androidem. Pozwala ona nie tylko na uruchomienie gier z tego systemu operacyjnego, ale także instalację licznych emulatorów, w tym także emulacji PlayStation 2 . I chociaż zdarzają się tu małe przycinki, to nawet zaawansowane tytuły działają na niej naprawdę dobrze. Emulacja słabszych sprzętów przebiega natomiast bez najmniejszych trudności. Natomiast obecność 3,95-calowego, kwadratowego ekranu dotykowego o rozdzielczości 720 × 720 pikseli sprawia, że nawet emulacja NDS i 3DS jest jak najbardziej wygodna . Na uwagę zasługują także klawisze, analogi i spusty. Całość w ręku sprawia wrażenie trzymania naprawdę wygodnego kontrolera.

Anbernic RG Cube

Warto jednak liczyć się z tym, że konsola ta wymaga odrobiny zaangażowania. Otóż w wersji sprzedawanej z polskiej dystrybucji nie znajdziemy tu pirackiego oprogramowania. Nie ma więc tu ani ROM-ów, ani większości emulatorów. I o ile emulatory same w sobie są legalne, tak na konsoli widzimy ikony do płatnych aplikacji, za które nikt nie zapłacił. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby pobrać interesujące nas programy z Google Play. Jeśli nie te płatne, to darmowe alternatywy. Sama konsola ma także 128 GB pamięci wbudowanej na gry, oraz slot kart pamięci. Oznacza to, że zmieścimy na niej potężną bibliotekę gier. A wszystko to w promocji za jedyne 699 zł.