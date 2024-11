Philips NeoPix 750 to projektor, którego możesz potrzebować

Philips to marka, która włożyła wiele potu i łez w rozwój segmentu pico projektorów, a także jeden z prekursorów projektorów ultra krótkiego rzutu, nie znaczy to jednak, że nie potrafi i w większe sztuki, o przystępnej cenie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Philips NeoPix 750 - cichy projektor ledowy za "dwa koła"

Nie jest to żadne odkrycie, ale choć małe projektory kuszą mobilnością, to jednak im większe "pudło", tym łatwiej uzyskać niskie temperatury pracy bez drażliwego świszczenia wentylatorami. I to właśnie cicha praca jest jedną z kluczowych zalet NeoPix 750, projektora, który zadebiutował już na polskim rynku w przyzwoitej cenie około 2000 zł. Bryła projektora ma 305 x 329 x 119,5 mm, a to wystarczająco dużo, by hulał w niej wiatr bez niepotrzebnego niepokojenia domowników.

Zobacz: Odstawiłem telewizor, sięgnąłem po to. Xming Episode One – test

Natywna rozdzielczość projektora to FullHD, czyli 1920 x 1080 pikseli, ledowa lampa oferuje do 700 lumenów, a 120-calowy obraz uzyskamy ustawiając projektor w odległości 367 cm od ekranu. Duża obudowa pozwoliła na zamontowanie w projektorze głośników stereo, po 7 W każdy, a to wystarczająca moc nie tylko na seanse filmowe, ale też do oglądania koncertów i teledysków ze znajomymi.

Projektor wyposażony został w system LuminOS, z dostępem do takich aplikacji jak Netflix, Disney+, MAX, Canal+ czy Apple TV. Na wyposażeniu są 2 porty USB, w tym jeden USB-C, wyjście JACK 3,5 mm, łączność WiFi i Bluetooth oraz pojedyncze złącze HDMI. I tylko szkoda, że producent nie zmieścił w tej cenie automatycznej regulacji ostrości, co zdarza się już u innych producentów.

Sprawdź aktualną promocję na projektor w:

👉 x-kom

👉 MediaExpert

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Philips

Źródło tekstu: wł