Moduły RAM DDR5 o taktowaniu 8000 MHz trafiają do sprzedaży

Potrzebuje najwydajniejszego zestawu komputerowego do pracy lub gier? Nie liczysz się z cenami? W takim razie moduły RAM G.SKILL Trident Z5 RGB są właśnie dla Ciebie!

Ponad rok temu na rynku debiutowały procesory Intel Alder Lake, które wprowadziły pod domowe strzechy obsługę pamięci RAM DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0. Niedawno podobne udogodnienia zaserwowało swoim fanom również AMD za sprawą rodziny AMD Ryzen 7000.

G.SKILL przypieczętowuje swoją pozycję króla pamięci RAM

Moduły DDR5 względem starszego standardu DDR4 oferują znacznie wyższe taktowania oraz niższe napięcia. Oznacza to więc większą wydajność przy niższym poborze mocy. Pamięci nowej generacji są cały czas rozwijane i jeszcze nie pokazały pełni swoich możliwości. G.SKILL wypuścił jednak nowe, topowe moduły.

Rodzina G.SKILL Trident Z5 RGB rozszerzyła się właśnie o nowy model. Mowa o zestawach o pojemności 32 GB (2x 16 GB) z efektywnym taktowaniem 8000 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 38-48-48-128

Opisywane moduły stworzone zostały z myślą o najnowszych procesorach Intel Raptor Lake (głównie Core i9-13900K) i dedykowanych im płytach głównych wyposażonych w chipset Intel Z790.

Flagowe G.SKILL Trident Z5 RGB zaczęły trafiać już do pierwszych sklepów, a globalna dostępność nastąpi jeszcze w tym miesiącu. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone. Nie ma jednak co zaklinać rzeczywistości - będzie pieruńsko drogo. Pamięci DDR5 to nadal nowość, a tu dochodzi jeszcze topowa specyfikacja.

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na grudzień 2022

Zobacz: be quiet! Pure Rock LP to ideał dla fanów małych komputerów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: G.SKILL

Źródło tekstu: oprac. własne