Oto specyfikacja tanich GeForce'ów RTX 5060 Ti, 5060 oraz 5050

Nie zmienia to faktu, że to właśnie te trzy modele Zieloni mają mieć jeszcze w odwodzie, i właśnie poznaliśmy ich prawdopodobną specyfikację.

Specyfikacja tanich GeForce'ów RTX 50

Od niego dowiadujemy się, że RTX 5060 Ti, zgodnie z wcześniejszym plotkami, dostępny będzie w dwóch wersjach z 8 i 16 GB pamięci GDDR7. Karta zaoferuje 4608 jednostek CUDA, a jej TDP wyniesie 180 W. W przypadku RTX 5060 możemy liczyć na 8 GB pamięci VRAM GDDR7, 3840 jednostek CUDA i TDP na poziomie 150 W. Z kolei RTX 5050 to również 8 GB pamięci, ale już tylko GDDR6, 2560 CUDA i 130 W TDP. Wszystkie karty mają korzystać ze 128-bitowego interfejsu pamięci.

GeForce RTX 5060 Ti ma być skierowany do osób, które liczą na granie w rozdzielczości 1440p. Z kolei GeForce RTX 5060 ma służyć do grania w 1080p, ale z wysoką liczbą klatek na sekundę. Z kolei RTX 5050 to typowo budżetowa propozycja.