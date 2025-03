Czeka nas tanie granie. NVIDIA szykuje GeForce RTX 5050

Rodzina NVIDIA Blackwell zapowiedziana została oficjalnie na początku stycznia. Do tej pory do sprzedaży trafiły cztery najwydajniejsze modele - GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti oraz RTX 5070. To oczywiście jeszcze nie wszystko co Zieloni dla nas przewidzieli, a konsumenci czekają na tańsze układy, czyli GeForce RTX 5060 Ti oraz RTX 5060.