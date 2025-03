Oryginalny Airfryer kupisz dziś aż 139 złotych Taniej. To podobna cena, jak tańszych zamienników

Mimo jego braku gotowe potrawy są chrupiąca na zewnątrz i soczyste w środku . A to dlatego, że nie jest to po prostu mały piekarnik z dopakowanym termoobiegiem, a inteligentny sprzęt, który oferuje wiele trybów działania . Dodatkowo za pośrednictwem aplikacji mobilnej prowadzi nas krok po kroku w całym procesie jej przyrządzania. Tak się natomiast składa, że jedno z lepszych urządzeń na rynku, czyli Philips OVI NA221/00 możecie dziś kupić za jedyne 369 złotych .

Philips OVI NA221/00

Ten Airfryer o mocy 1500 W rozgrzewa się do nawet 200 stopni Celsjusza. Oferuje on koszyk o pojemności 4,2 litra. Spokojnie można więc w nim przygotować obiad dla małej rodziny. Dzięki schowkowi na kabel jest to akcesorium, które można wygodnie chować po skorzystaniu z niego, co świetnie sprawdzi się nawet w małej kuchni. Aplikacja mobilna będzie natomiast instruować nas podczas przygotowywania jednego z wielu przepisów.