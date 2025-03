OnePlus 13T – tak wygląda flagowiec w wersji mini. Zdziwieni?

OnePlus 13T znany też jako OnePlus 13 Mini to jedna z kolejnych nowości chińskiej marki. Do premiery telefonu powinno dość w ciągu najbliższych tygodni, choć dokładna data nie jest znana.

O smartfonie słychać już od jakiegoś czasu, a jego specyfikacja nie stanowi wielkiej tajemnicy. Wiadomo, że mały flagowiec będzie miał ekran AMOLED o przekątnej 6,31 cala, w rozdzielczości 1.5K i z odświeżaniem 120 Hz. Moc do pracy dostarczy topowy układ Snapdragon 8 Elite, co jest powrotem do koncepcji małego, kompaktowego telefonu, ale o flagowej wydajności. Wiadomo też, że OnePlus 13T będzie wyposażony w podwójny moduł tylnych aparatów z dwoma jednostkami 50 Mpix, przedni aparat 32 Mpix, a z ostatnich doniesień wynika, że mimo niewielkich wymiarów otrzyma akumulator o pojemności aż 6200 mAh. Zapowiada się więc naprawdę dobrze.