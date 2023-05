Phanteks Eclipse G300A to kompaktowa i przewiewna obudowa z RGB LED

Szukasz małej, ale pojemnej obudowy komputerowej? Zależy Ci na niskich temperaturach i atrakcyjnym wyglądzie? W takim razie Phanteks ma coś dla Ciebie!

W styczniu jak co roku odbywały się największe na świecie targi elektroniki użytkowej, czyli CES 2023 w amerykańskim Las Vegas. To tam duzi i mali producenci zapowiadali swoje nowości na najbliższe miesiące. Jednym z nich była firma Phanteks specjalizująca się w sprzętach komputerowych.

Phanteks Eclipse G300A wyceniono na 319 złotych

Holendrzy pokazali wtedy między innymi dwie nowe obudowy - Phanteks NV7 i Eclipse G300A oraz nowe układy chłodzenia procesora i wentylatory - Phanteks D30-120, Glacial One T30, Polaris S4, Polaris S5 i Polaris S6. A tak się składa, że kolejny z wymienionych produktów ma lada moment trafić do sprzedaży.

Phanteks Eclipse G300A to obudowa typu Mid Tower o wymiarach 465 x 200 x 400 milimetrów i wadze 5,6 kilograma. W środku zmieścimy płyty główne w formacie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe coolery CPU o wysokości do 162 milimetrów; zasilacze ATX nie dłuższe niż 220 milimetrów oraz karty graficzne o długości do 390 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano jedną zatokę 3,5" oraz trzy miejsca 2,5".

Panel I/O znalazł się na górze, bliżej prawej krawędzi. Mowa o dość ubogim rozwiązaniu. Gości ono po jednym porcie USB 3.2 Gen 1 typu A i C, złącze audio typu combo oraz przycisk Power i Reset.

Pod względem wentylacji zmieścimy tutaj do sześciu wentylatorów 120-milimetrowych - dwa na górze, trzy na przodzie, jeden z tyłu lub radiatory od układów chłodzenia cieczą o długości do 360 milimetrów. Fabrycznie otrzymujemy jeden lub trzy (zależnie od wybranego modelu) wentylatory z podświetleniem D-RGB LED.

Phanteks Eclipse G300A trafi do sklepów jeszcze w tym miesiącu. Sugerowane ceny ustalono na 70 euro za wersję z jednym wentylatorem i 75 euro za wersje z trzema, a więc równowartość około 319 i 345 złotych. Tym samym mogą być to bardzo popularne konstrukcje w średnim segmencie cenowym.

Źródło zdjęć: Phanteks

Źródło tekstu: oprac. własne