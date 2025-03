Powstała bestia. Poznajcie NVIDIA RTX PRO 6000, czyli pogromcę RTX 5090

NVIDIA zaprezentowała najmocniejszą kartę graficzną z serii Blackwell. Ta co prawda nie powstała z myślą o graczach, ale nie oznacza to, że nie sprawdzi się w grach. Pierwsze testy pokazują, że wiele potrafi.

NVIDIA RTX PRO 6000

Karta wyposażona jest w niemal pełny rdzeń GB202, ponieważ ma 188 SM. Oznacza to, że oferuje aż 24,064 jednostki CUDA. Do tego dochodzi 96 GB pamięci GDDR7 na 512-bitowej szynie, co daje przepustowość na poziomie 1792 GB/s. Wydajność w AI to aż 4000 TOPS. Poza tym karta wyposażona jest w cztery złącza DisplayPort 2.1b. Jeśli chodzi o TDP, to wynosi ono 600 W. Całość zasilana jest ze złącza 12V-2×6.