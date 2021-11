Szef NVIDII ma dla nas tragiczne informacje

Szef NVIDII — Jensen Huang — ma dla nas wszystkich fatalne informacje. Jego zdaniem kryzys na rynku układów scalonych potrwa jeszcze przez długi czas.

Rynek na rynku układów scalonych trwa już od wielu miesięcy. Widać to po rosnących cenach kart graficznych, słabej dostępności konsol nowej generacji, problemach firm motoryzacyjnych czy trudnościach, przed jakimi stanęło Apple. Z tego powodu drożeje wszystko, co ma w sobie jakąkolwiek elektronikę.

Kryzys jeszcze potrwa...

Wiele osób może się w tym momencie zastanawiać — kiedy ten kryzys minie i sytuacja zacznie powoli wracać do normalności? Liczni eksperci nie mają dla nas dobrych informacji, a teraz dołączył do nich także szef NVIDII — Jensen Huang. W trakcie jego rozmowy z Yahoo Finance pojawił się temat trwającego kryzysu. CEO Zielonych ma dla nas tragiczne wiadomości:

Myślę, że w przyszłym roku popyt znacznie przewyższy podaż. Nie mamy żadnych magicznych kul, które pozwoliłyby nam nawigować po łańcuchu dostaw.

- powiedział Jensen Huang.

To już kolejna osoba, która przestrzega o przedłużającym się kryzysie na rynku układów scalonych. Podobnego zdania jest szef Intela — Pat Gelsinger. Ten niedawno przyznał, że aktualnie jesteśmy w najgorszym momencie. W jego ocenie każdy kolejny kwartał przyszłego roku będzie przynosił lekką poprawę, ale całkowity balans rynek odzyska najwcześniej w 2023 roku.

Jeśli chodzi o karty graficzne, to szansą jest nie tylko poprawiająca się w przyszłym roku sytuacja z podzespołami, ale też zapowiadane zmiany w kryptowalucie Ethereum. Ta ma zmienić swój algorytm konsensusu z Proof of Work na Proof of Stake. Oznacza to, że do jej kopania nie będą już potrzebne karty graficzne, a to przecież w tym momencie najpopularniejsza kryptowaluta, wydobywana za pomocą GPU.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: PCGamer