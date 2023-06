Karty graficzne GeForce RTX 50 dopiero za kilka lat

Nie jesteście zadowoleni z nowej generacji kart graficznych GeForce RTX 40? Architektura Lovelace nie spełniła pokładanych w niej nadziei? No to pewnie czekacie na nową generację, która ma szansę poprawić słabe wrażenie po aktualnie oferowanych modelach. Jeśli tak, to zalecam ogromną cierpliwości, bo premiera planowana jest dopiero w 2025 roku.

Na Twitterze pojawiła się tzw. roadmapa, czyli w skrócie plany NVIDII na najbliższe lata. Wynika z nich, że nowa generacja kart graficznych GeForce RTX 50 zadebiutuje dopiero w 2025 roku. Wcześniejsze plotki mówiły o końcówce 2024 roku. Byłoby to standardowe postępowanie Zielonych, którzy nowe generacje wprowadzają mniej więcej co 2 lata. Jednak plany najwyraźniej się zmieniły.

NVIDIA published a roadmap showing what to expect in the coming years for DPU, CPU, GPU and Superchip. Hopper Next aka Blackwell seams to be a H1 2024 announcement while Grace Next and Ada Lovelace Next will be released 2025.https://t.co/0KvSu8IHSp pic.twitter.com/2USteMBBQi