Planujesz kupno karty graficznej? Uważaj, może się naciąć

Za kilka dni do sklepów trafi nowa, gorsza wersja karty graficznej GeForce RTX 4070. Jej oznaczenia nie będą się w żaden sposób różnić od wcześniejszej wersji.

Wiemy już, że NVIDIA szykuje nową, trochę gorszą wersję karty graficznej GeForce RTX 4070. Ta będzie wyposażona w wolniejsze pamięci GDDR6 zamiast GDDR6X. Jest to spowodowane wadliwymi modułami Microna, które nie przeszły testów jakości i zostały odesłane do producenta. Zieloni nie chcieli przez to ograniczać dostępności GPU, więc stworzyli nowy model z innymi pamięciami. Rzecz w tym, że przez to można się naciąć.

GeForce RTX 4070 GDDR6

Nowa wersja GeForce'a RTX 4070 zadebiutuje 20 września. Różnica w porównaniu do standardowego modelu nie jest wielka. Zamiast pamięci GDDR6X 21 Gbps będzie ona korzystać z modułów GDDR6 20 Gbps.

Przełoży się to na trochę niższą przepustowość, która spadnie z 504 GB/s do 480 GB/s. Nie powinno mieć to drastycznego wpływu na wydajność, ale różnice kilku klatek na sekundę mogą być zauważalne.

Problem polega na tym, że nowa, trochę gorsza wersja GeForce RTX 4070, nie będzie w żaden sposób oznaczona. Zdjęcia pierwszych pudełek wyglądają dokładnie tak samo, jak modeli z pamięciami GDDR6X. Tym samym nieświadomi użytkownicy mogą kupić minimalnie słabszą wersję GPU, nawet o tym nie wiedząc. Co prawda wydajność powinna być bardzo zbliżona, ale jednak wolałbym, aby Zieloni byli na tym polu trochę bardziej transparentni.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: ExtremeTech