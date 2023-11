Thermomix TM7 – kiedy? Producent nie daje złudzeń

Plotki na temat nowego modelu Thermomix TM7 na razie można odłożyć w czasie. Urządzenie na pewno nie zadebiutuje w 2024 roku.

Od kilku miesięcy krążą plotki na temat premiery nowego modelu robota kuchennego Thermomix TM7. Według wielu źródeł ten miałby trafić do sprzedaży już w przyszłym roku. Na razie te informacje można włożyć między bajki. Firma Vorwerk uważa, że nowy model nie jest na razie potrzebny.

Nowy Thermomix nie jest potrzebny

Ma oficjalnym, polskim profilu Thermomix na Instagramie opublikowano wideo, w którym Thomas Stoffmehl z Zarządu Grupy Vorwerk odniósł się do plotek na temat modelu TM7. Niestety, jego wypowiedź nie spodoba się tym, którzy czekali na nowe urządzenie, bowiem to na pewno nie zadebiutuje w przyszłym roku.

Mogę powiedzieć, że w 2024 roku nie będzie nowego urządzenia Thermomix, ponieważ nie potrzebujemy nowego urządzenia. Jak już powiedziałem, regularnie rozwijamy nasze produkty, więc gwarantujemy, że dzięki nowym rozwiązaniom nasi przedstawiciele mają najlepszy produkt, aby spełnić wszystkie potrzeby naszych klientów na całym świecie.

- powiedział Thomas Stoffmehl z Zarządu Grupy Vorwerk.

Oczywiście nie oznacza to, że Thermomix TM7 nie powstaje. Prawdopodobnie inżynierowie firmy Vorwerk już od jakiegoś czasu rozwijają projekt nowego urządzenia. Najwyraźniej prace nie zostały jeszcze ukończone i sprzęt nie jest gotowy do rynkowego debiutu. Dlatego jego premiera nie odbędzie się w 2024 roku. Czy stanie się to w 2025? Tego na razie nie wiemy.

Zobacz: Thermomix z nowością. Kosztuje około 640 złotych

Zobacz: Thermomix czy Lidlomix? Porównano awaryjność

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Vorwerk, oprac. własne