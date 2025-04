Układy Snapdragon X nowej generacji mają być o 22% wydajniejsze

W 2024 roku na rynek procesorów komputerowych wkroczył nowy gracz znany do tej pory z SoC dla smartfonów - Qualcomm . W przeciwieństwie do AMD czy Intela nie mamy tutaj do czynienia z architekturą x86, a ARM jak w przypadku Apple . Chociaż trudno mówić jak na razie o szalonej popularności ich rozwiązań, to Amerykanie się nie poddają.

Nowe Snapdragony X Plus i Elite dopiero w 2026 roku

Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się to sporym postępem generacyjnym, to trzeba przypomnieć, że mówimy o CPU mających debiutować w 2026 roku (wg. mapy wydawniczej Della). Dodając do tego, że Windows for ARM nadal obsługuje bardzo mało aplikacji (i jeszcze mniej gier) może to być zbyt mało by odciągnąć konsumentów od AMD, Intela czy Apple.