Nothing zaprasza fanów. Powstanie Nothing Phone (3a) Community Edition

Firma Nothing ruszyła z nową inicjatywą, zapraszając fanów do współtworzenia telefonu Nothing Phone (3a) Community Edition. Uczestnicy zabawy będą mieli realny wpływ na różne aspekty urządzenia, od projektu sprzętu i akcesoriów, po oprogramowanie i kampanię marketingową.

Pomysł nie jest do końca nowy, bo podobna zabawa odbywała się po premierze Nothing Phone (2a). Wtedy efektem konkursu był czarno-zielony Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, który świecił w ciemności, emitując fosforyzująca poświatę.

Tym razem jednak zabawa została skrócona z sześciu miesięcy, jakie mieli fani na projektowanie w zeszłym roku, do zaledwie miesiąca. Może się skutkować mniejszą liczbą projektów, ale za to efekty poznamy szybciej.

Projekt Community Edition 2025 składa się z czterech części:

Projekt sprzętu : opracowanie nowego wyglądu modelu Nothing Phone (3a).

: opracowanie nowego wyglądu modelu Nothing Phone (3a). Projekt akcesoriów: stworzenie ekskluzywnego, kolekcjonerskiego akcesorium, które zostanie dołączone do Phone (3a) Community Edition.

Projekt oprogramowania : zaprojektowanie unikatowych elementów interfejsu użytkownika, takich jak tapety, widgety, pakiety ikon, zegar itp.

: zaprojektowanie unikatowych elementów interfejsu użytkownika, takich jak tapety, widgety, pakiety ikon, zegar itp. Kampania marketingowa: przedstawienie twórczej propozycji kampanii, obejmującej jej oprawę graficzną oraz wydarzenie z premierą nowego wariantu.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pomysły za pośrednictwem strony internetowej Nothing od dzisiaj, 26 marca, do 23 kwietnia. Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń firma Nothing przeprowadzi 24-godzinne głosowanie społeczności, a następnie wewnętrzne jury wybierze zwycięzców.

Zwycięzcy w każdej z kategorii będą mieli okazję bezpośrednio współpracować z zespołem Nothing, aby pomóc w realizacji swoich projektów. Firma potwierdziła, że finalny produkt pojawi się jeszcze w tym roku. Dodatkową motywacją dla utalentowanych osób i zespołów jest nagroda pieniężna w wysokości 1000 funtów, czyli około 5 tys. zł.