Nothing Phone 3 już w lipcu? Szykuje się niezwykły telefon

Ten lipiec wydaje się już pewny

Carl Pei, założyciel i szef Nothing, podczas niedawnej sesji AMA na platformie X potwierdził, że Nothing Phone 3 zadebiutuje w trzecim kwartale 2025 roku, czyli w okresie od lipca do września. Najnowsze przecieki, m.in. od znanego leakstera Yogesha Brara, wskazują, że najbardziej prawdopodobną datą jest koniec lipca, a konkretnie 25 lipca 2025 roku. I data ta wydaje się o tyle prawdopodobna, że poprzednie flagowce producenta też debiutowały w połowie wakacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Spodziewamy się dużej dawko sztucznej inteligencji i innowacji w interfejsie użytkownika. Nothing tradycyjnie już stawia nie tylko na sam sprzęt, ale i na unikalne doświadczenia nabywców jego telefonów. Już w ostatnich modelach Nothing Phone 3a i 3a Pro, zaprezentowanych podczas MWC w Barcelonie, producent wprowadził m.in. hub AI o nazwie Essential Space oraz dedykowany przycisk do jego obsługi. Teraz może iść o kilka AI-owych kroków dalej.

Specyfikacja powinna być topowa

Oczekuje się, że Nothing Phone 3 będzie wyposażony w topowy procesor z serii Snapdragon 8, w końcu ma być to flagowiec, a nie średniak. W lipcu jednak Nothing nie będzie miał jeszcze dostępu do jesiennych układów SoC Qualcommu, więc producent i tak może być za chwilę o generację do tyłu. O ile nie spojrzy przychylnym okiem na tajwańskie propozycje MediaTeka, które powinny być dostępne już w lipcu.