Spada popyt na procesory i karty graficzne. Czeka nas obniżka cen?

Nadciągają długo wyczekiwane zmiany? Najnowszy raport ukazuje spadek popytu na rynku kart graficznych i procesorów komputerowych.

Kupno nowego komputera lub modernizacja aktualnego nie należała do łatwych zadań w ostatnich kilkunastu miesiącach. Zwłaszcza, gdy mowa była o kartach graficznych. Główne powody To szaleństwo na kopanie kryptowalut oraz pandemia COVID-19, która miała wpływ na produkcję elektroniki w Chinach.

NVIDIA to nadal król w przypadku komputerów stacjonarnych

W efekcie dostępność sprzętu w sklepach była niewielka, a ceny wysokie. To się jednak powoli zmienia od początku roku, a wygląda na to, że kolejne miesiące będą tylko lepsze. Najnowsze informacje wskazują na to, że wyraźnie spada popyt na karty graficzne i procesory komputerowe.

Jak donoszą badacze z Jon Peddie Research w pierwszym kwartale 2022 roku dostarczono 96 milionów kart graficznych. Mowa zarówno o układach zintegrowanych w procesorach, jak i dedykowanych, niezależnych od CPU. To spadek o 6,4% względem pierwszego kwartału 2021 roku.

Najlepiej wygląda to u AMD, gdzie spadek popytu na ich produkty to zaledwie 1,5%. Nieco gorzej ma się NVIDIA z 3,2%. Zaś największe powody do niezadowolenia ma Intel, który stracił aż 8,7%. Co ciekawe partnerzy tworzący autorskie karty graficzne (np. MSI, ASUS, EVGA itd.) zanotowali spadek dostaw o zaledwie 1,4%, a więc wygląda, że sytuacja dotyczy głównie gotowych zestawów komputerowych i laptopów.

Widać też zmiany w ogólnym udziale na rynku układów graficznych. W pierwszym kwartale 2021 roku Intel miał aż 68% rynku, AMD 17%, zaś NVIDIA 15%. Aktualnie jest to kolejno 60%, 19% i 21%. Jak łatwo się domyślić pierwsze skrzypce grają tutaj zintegrowane układy, które muszą trafić nawet do najtańszych laptopów.

W przypadku dedykowanych kart graficznych sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Tutaj na początku 2022 roku króluje NVIDIA, posiadając aż 78% rynku. Dalej mamy AMD z 17% i na szarym końcu jest Intel z 4%. Trzeba jednak pamiętać, że Niebiescy dopiero rozpoczęli ofensywę i swój wynik zawdzięczają wyłącznie podstawowym układom Intel DG1. Sporo się zmieni przy premierze serii Intel ARC Alchemist.

Dostawy procesorów w ciągu ostatniego roku zmieniły się jeszcze drastyczniej - w ujęciu kwartalnym spadły o 10,8%, a w ujęciu rocznym o 26,2%. To dobra wiadomość dla kupujących CPU, ponieważ oznacza to, że z powodu braku popytu na nie powinno pojawić się niedługo wiele ofert w cenach niższych niż sugerowane.

Łącząc powyższe informacje wraz z rosnącymi cenami za energię elektryczną i malejącymi cenami popularnych kryptowalut można śmiało zakładać, że karty graficzne w sklepach będą nadal stopniowo taniały, spadając nawet poniżej cen MSRP. Zwłaszcza, że na horyzoncie są premiery nowych generacji - NVIDIA GeForce RTX 4000 oraz AMD Radeon RX 7000, które zobaczymy jeszcze w tym roku.

