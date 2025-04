Nintendo Switch 2 z przykrą niespodzianką. Chodzi o gry w pudełkach

Wydawcom gier DRM na Switch 2 jest na rękę

Nintendo wraz ze Switchem 2 wprowadza zabezpieczenia DRM, które nazywają się Game Key Card. Mają być one wprowadzone do kartridży z grami, gdzie dane tytuły nie będą w ogóle umieszczone na fizycznym nośniku, a jedynie będą służyły do weryfikacji posiadania gry. Pliki z grą mają być pobierane z internetu, przez co kupując pudełkową wersję tytułu nie dostajemy gry w ogóle.

Game Key Card były zapowiedziane już wcześniej, a startowe tytuły od Nintendo będą na razie pomijały ten aspekt. Natomiast pojawił się teraz nowy wątek w tym temacie – jak ustalił portal Kotaku, wielu innych niż Nintendo wydawców spodobał się pomysł DRM w swoich grach na Switcha 2 i bardzo duża ich część w momencie debiutu będzie wymagać połączenia z internetem, aby je pobrać i w nie grać, nie oferując plików instalacyjnych na nośniku w ogóle.

Tego typu rozwiązanie wymusza na użytkownikach włożenie fizycznego nośnika, aby zagrać w gry, co może być problematyczne przy większej bibliotece tytułów i przeczyć idei przenośności. Z drugiej strony może też to pchnąć odbiorców w stronę dystrybucji cyfrowej, która niewątpliwie byłaby Nintendo na rękę, z racji tego, że firma planuje podwyższać ceny gier do nawet 80 dolarów amerykańskich (czyli 20 dol. więcej niż na pierwszego Switcha). Natomiast fizyczne nośniki w przypadku niektórych tytułów mają kosztować nawet do 90 dol.