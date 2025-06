Nie masz Ikea Family? To szybko je załóż! Tej promocji nie możesz przegapić

NORDMÄRKE

Najlepiej zaś na szafce nocnej. Wszystko dlatego, że oferuje ona moc ładowania na poziomie 5 W . I chociaż w dzisiejszych czasach szybkiego ładowania brzmi to jak żart, to ma to swoje plusy. Przede wszystkim nie nagrzewa baterii. Dzięki temu jej degradacja znacznie zwolni. Dodatkowo w przypadku położenia smartfona na niej na szafce nocnej rano i tak będziemy mieli w pełni naładowanego smartfona. Surowa moc nie jest tu więc wcale istotna.

Zwłaszcza że w ramach Ikea Family możecie ją kupić za jedyne 39,99 zł. W porównaniu do jej standardowej ceny, która wynosi 69,99 zł, jest to naprawdę niezwykle atrakcyjna okazja. Jeśli natomiast szukacie czegoś z mniejszym naciskiem na estetykę, a większym na moc, to warto dopłacić 10 zł do ładowarki Savio LA-08, która kupicie w sklepach Euro.