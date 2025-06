Netatmo odświeża stację pogodową. To technologia, która dba o Twój dzień

Kompleksowy monitoring pogody i powietrza

Stacja Pogodowa Netatmo Original to zestaw złożony z modułu wewnętrznego i zewnętrznego. Oferuje pomiar temperatury , wilgotności , jakości powietrza w pomieszczeniach, ciśnienia atmosferycznego oraz poziomu hałasu – wszystko w czasie rzeczywistym. Nowością są precyzyjne czujniki UV i nasłonecznienia , które mierzą indeks UV w skali od 0 do 11+. Gdy promieniowanie osiąga niebezpieczny poziom, aplikacja Netatmo Weather natychmiast ostrzega użytkownika, pomagając uniknąć poparzeń słonecznych.

Urządzenie umożliwia także śledzenie prognozy UV na najbliższą dobę oraz godzinowej intensywności światła słonecznego , a także sprawdzanie godzin wschodu i zachodu słońca . To szczególnie przydatne dla osób aktywnych, ogrodników czy fotografów.

Nowość dla alergików: monitoring pyłków

Drugą kluczową nowością jest system monitorowania pyłków . Stacja dostarcza lokalne dane o stężeniu pyłków drzew, chwastów i traw, klasyfikując je w pięciostopniowej skali. Jeśli poziom pyłków jest bardzo wysoki, użytkownik otrzymuje alert. Dodatkowo, aplikacja przewiduje stężenie pyłków na trzy dni do przodu , co pozwala alergikom lepiej planować wyjścia z domu i podróże.

Inteligentne powiadomienia i spersonalizowane alerty