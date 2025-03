Wiosenna promocja Netatmo – oszczędź nawet 40%

Stacja pogodowa Netatmo

Stacja pogodowa Netatmo to zaawansowane urządzenie, które pozwala na monitorowanie warunków atmosferycznych w czasie rzeczywistym. Mierzy temperaturę, wilgotność, jakość powietrza, poziom CO 2 oraz ciśnienie atmosferyczne, dostarczając dokładnych danych na temat otoczenia. Dzięki aplikacji mobilnej użytkownik może śledzić wyniki pomiarów z dowolnego miejsca na świecie.

Zestaw czujników wiatru i deszczu do stacji pogodowej

Miernik jakości powietrza Netatmo Home Coach

Netatmo Home Coach to urządzenie dedykowane monitorowaniu jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Mierzy poziom dwutlenku węgla, temperaturę, wilgotność oraz hałas, pomagając użytkownikom stworzyć zdrowsze środowisko w domu. Idealne dla alergików oraz rodzin dbających o jakość powietrza, którym oddychają na co dzień.

Gdzie skorzystać z promocji?

To doskonała okazja, by zadbać o jakość powietrza w swoim domu oraz precyzyjnie monitorować warunki pogodowe w najbliższym otoczeniu. Promocja trwa do 31 marca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.