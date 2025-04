myPhone Praline Collection – stylowe telefony dla Seniorów już w sprzedaży

Nowoczesne funkcje w przystępnej formie

Kolekcja Praline stawia na funkcje, które zapewniają komfort i bezpieczeństwo seniorom w codziennym życiu. Wszystkie trzy nowe modele obsługują szybką łączność LTE oraz technologię VoLTE , gwarantującą wysoką jakość prowadzonych rozmów. Niezwykle istotnym elementem jest dedykowany przycisk SOS , który pozwala na szybkie powiadomienie bliskich lub wezwanie pomocy w nagłej sytuacji. myPhone zadbał również o praktyczne aspekty użytkowania – telefony wyposażono w intuicyjny interfejs , możliwość dostosowania wielkości czcionki na ekranie oraz wyraźnie podświetlane klawisze . Nie zabrakło też nowoczesnego złącza USB-C do ładowania oraz gniazda słuchawkowego mini Jack 3,5 mm (nie dotyczy modelu Harmony LTE). Każdy model ma również aparat 2 Mpix .

Trzy modele dopasowane do różnych potrzeb

Wygodne ładowanie i atrakcyjne ceny

Dużym udogodnieniem jest fakt, że każdy telefon z kolekcji Praline sprzedawany jest w zestawie z praktyczną bazą ładującą. Ułatwia ona seniorom podłączanie telefonu do ładowania – wystarczy odłożyć urządzenie na podstawkę. Telefony trafiają do klientów w eleganckich opakowaniach, nawiązujących stylistyką do nazwy kolekcji.