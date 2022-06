MSI wygadało się o nowej grafice Intel Arc A380. Znamy wydajność

Wygląda na to, że firma MSI przedwcześnie i przypadkowo wygadała się o desktopowej karcie graficznej Intel Arc A380. Nie tylko poznaliśmy część specyfikacji, ale też wydajność w grach.

Wyciekła częściowa specyfikacja i wydajność karty graficznej Intel Arc A380. To prawdopodobnie wina chińskiego oddziału firmy MSI, który pospieszył się z publikacją informacji na temat nowego komputera z GPU.

Intel Arc A380. Znamy wydajność w grach

Firma MSI opublikowała grafikę z nowym komputerem, który wyposażony jest między innymi w procesor Intel Core i5-12400F oraz kartę graficzną Intel Arc A380 z 6 GB pamięci GDDR6 na 96-bitowej szynie. GPU, jak wynika ze zdjęcia, wyposażony jest w 8 rdzeni Xe, co przekłada się na 1024 shadery.

Przy okazji ujawniono wydajność takiego komputera. Zestaw ma osiągać około 94 klatki na sekundę w PUBG, 200 fps-ów w League of Legeneds, 100 fps-ów w Overwatch oraz 85 klatek na sekundę w Eternal Catastrophe. Nie są to oszałamiające wartości, w końcu to w większości produkcje o średnich lub wręcz niskich wymaganiach, ale przecież Intel Arc A380 ma być jedną z tańszych i słabszych kart w ofercie Niebieskich.

Jeśli plotki się potwierdzą, to Intel szykuje następujące modele kart graficznych:

Arc A770 — 32 rdzenie Xe (16 GB GDDR6)

Arc A750 — 24 rdzenie Xe (12 GB GDDR6)

Arc A580 — 16 rdzeni Xe (8 GB GDDR6)

Arc A380 — 8 rdzeni Xe (6 GB GDDR6)

Arc A310 — 4 rdzenie Xe (4 GB GDDR6)

Źródło zdjęć: MSI, Intel

Źródło tekstu: Guru3D