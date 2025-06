Mova V50 Ultra: flagowy robot od dziś w Polsce. 827 zł taniej na start

Sprzęt

Mova V50 Ultra to nowy, flagowy robot odkurzająco-mopujący, który dziś debiutuje na polskim rynku. Wyposażony jest w system StepMaster do pokonywania przeszkód do 6 cm, rekordową siłę ssania 24 000 Pa, a do tego wjedzie w każdy kąt i pod każdą szafkę.