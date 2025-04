Jest data premiery Motoroli RAZR 60. Producent zdradził, kiedy pokaże nowe składaki

Sprzęt

Fani składanych smartfonów mają powody do zadowolenia – Motorola szykuje się do premiery swoich najnowszych modeli z kultowej serii RAZR. Modele RAZR 60 i RAZR 60 Ultra (które na rynku amerykańskim prawdopodobnie pojawią się jako RAZR i RAZR+) były bohaterami licznych przecieków w ostatnich tygodniach, co zazwyczaj zwiastuje rychłą premierę. Teraz dowiedzieliśmy się, kiedy to nastąpi.