Tajwańczycy stawiają na monitory z przełomową technologią Mini LED

Cooler Master prezentuje dwa nowe monitory z podświetleniem Mini LED. Kuszą one wysoką rozdzielczością i częstotliwością odświeżania, dobrymi kolorami oraz obsługą treści HDR. Nie zabrakło też wbudowanych głośników i RGB LED.

Monitorów na rynku jest całe zatrzęsienie, jaki więc wybrać? Odpowiedni do naszych potrzeb! Najważniejsze parametry to oczywiście cena, ale również przekątna ekranu, typ podświetlenia, rozdzielczość, częstotliwość odświeżania, czas reakcji oraz odwzorowanie kolorów. Na rynku jednak są dostępne różne typy matrycy - IPS, VA, TN i ich wariacje. Jaki będzie najlepszy?

Nowe monitory Cooler Master spełniają standard HDR1000

Cooler Master zdaje się stawiać na najnowszą technologię podświetlenia w postaci Mini LED wraz z Quantum Dot, a udowadniają to dwa 27-calowe modele z oznaczeniem GP27-FQS oraz GP27-FUS. Mają być one odpowiednie zarówno dla wymagających graczy, jak i osób dużo pracujących z obrazem.

Cooler Master GP27-FQS korzysta z panelu AAS od firmy Innolux i oferuje rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli przy częstotliwości odświeżania do 165 Hz. Podczas gdy Cooler Master GP27-FUS to już matryca AHVA od AUO oferująca rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli przy częstotliwości odświeżania do 160 Hz.

Oba opisywane monitory oferują jasność do 600 nitów dla treści SDR i szczytowo do 1200 nitów dla materiałów HDR. Tym samym spełniają wysoką normę HDR1000 pozwalając cieszyć się realistycznie wyglądającymi materiałami wideo. Również odwzorowanie kolorów stoi na wysokim poziomie - 100% dla palety Adobe, 97% dla DCI-P3 oraz 83% dla BT2020. Nadają się więc zarówno do rozrywki, jak i pracy.

A jak wygląda zestaw złącz? Tajwańczycy zdecydowali się zaoferować dwa pełnoprawne HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, jedno USB typu C z funkcją ładowania do 90 W, jedno USB typu B oraz dwa USB typu A. Nie zabrakło też dwóch wbudowanych głośników o mocy 2 W.

Cooler Master GP27-FQS oraz GP27-FUS mają pojawić się w sklepach w tym roku. Pierwszy z nich wyceniono na 699 dolarów, czyli równowartość około 2765 złotych. Cena drugiego nie została podana, ale patrząc na wyższą rozdzielczość będzie droższy. Oba oferują podświetlenie RGB LED umieszczone z tyłu obudowy.

