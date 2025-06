MSI rozpieszcza graczy. Nowy monitor oferuje aż 600 Hz

ASUS będzie nadal szybszy, ale tylko o 10 Hz

MSI MAG 242R X60N to płaski, 24-calowy monitor z szybką matrycą typu Rapid TN. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli, zawrotną częstotliwością odświeżania do 600 Hz oraz deklarowanym czasem reakcji 0,1 ms (GTG). Kontrast wynosi 1000:1, a jasność do 500 cd/m².