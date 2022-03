Ten trik obniży temperatury Twojej karty graficznej nawet o 46°C

Pamięci w Twojej karcie graficznej są bardzo gorące? Próbujesz wycisnąć ostatnie soki z podkręcania? W takim razie może zainteresować Cie opisywana przez nas modyfikacja. Jej efekty są zaskakująco dobre.

Komputery przyciągają nie tylko graczy, programistów i innych specjalistów, ale również zapalonych entuzjastów. To oni bawią się w podkręcanie i modyfikowanie podzespołów. Czasami dla bicia rekordów w benchmarkach lub OC, innym razem dla dodatkowej, "darmowej wydajności", a jeszcze innym by po prostu poprawić to co oferują nam producenci.

Opisywana modyfikacja jest prosta i tania

Dzisiaj skupimy się na ostatnim z wymienionych przypadków, czyli "naprawianiu" karty graficznej. Jeden z YouTuberów pokazał bowiem jak w dość prosty sposób w domowych warunkach można drastycznie obniżyć temperatury pamięci VRAM w kartach graficznych NVIDII. Docenią to zarówno gracze, jak i górnicy kryptowalut.

DandyWorks zaprezentował na przykładzie karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti jak obniżyć temperatury znanych z bycia gorącymi kości GDDR6X. Modderowi udało się zejść z 110°C do 64°C, a więc zbić temperatury pamięci aż o 46°C. To pozwala na większe OC karty graficznej, ale również wydłuża jej żywotność.

Co potrzeba do całej operacji? Prócz pacjenta, czyli karty graficznej zaopatrzyć musicie się w podkładki miedziane ("copper shim" na Aliexpress), taśmę kaptonową, wydajną pastę termoprzewodzącą oraz wkrętak. Miedziane blaszki powinny być o 0,2 milimetra niższe, aniżeli stosowane wcześniej termopady.

Cała operacja jest prosta, acz można uszkodzić kartę graficzną. Należy zacząć od rozkręcenia i zdjęcia układu chłodzenia, wraz z termopadami. Następnie czyścimy kości pamięci izopropanolem, a ich okolice zabezpieczamy taśmą kaptonową - zapobiegnie to ewentualnym spięciom, które mogłyby uśmiercić kartę. Następnie na VRAM nakładamy odrobinę pasty termoprzewodzącej, zakładamy podkładki miedziane, znowu trochę pasty termoprzewodzącej i ostrożnie instalujemy na nowo układ chłodzenia.

DandyWorks na swoim modelu po dwóch godzinach obciążenia w programie T-Rex, czyli aplikacji do kopania kryptowalut dla kart NVIDII, odnotował spadek ze wspomnianych wcześniej 110°C do 64°C. Trzeba jednak pamiętać, że ASUS GeForce TUF RTX 3070 Ti ma fabrycznie słabe chłodzenie pamięci. W innych modelach różnica będzie zapewne mniejsza, acz tak czy siak zauważalna.

Jeśli VRAM na waszej karcie graficznej osiąga powyżej 100°C to warto pomyśleć o opisywanej dzisiaj modyfikacji. Jest ona tania i prosta dla każdego, kto już rozbierał jakąkolwiek elektronikę, a korzyści są spore. Podobne usprawnienia robiło się kiedyś w laptopach. Zwłaszcza, że NVIDIA deklaruje 110°C jako maksymalne dopuszczalne temperatury dla pamięci w serii GeForce RTX 3000.

Źródło zdjęć: DandyWorks

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne