Miliony płyt DVD przestało działać. Sprawdź czy dotyczy to ciebie

Warner Bros. i "uceglone" DVD – 300 tytułów zagrożonych

Mimo, że filmy na nośnikach fizycznych (i nośniki fizyczne w ogóle) mają wiele zalet nad ich cyfrowymi odpowiednikami, to jednak nie są pozbawione wad. Jedną z nich jest tzw. "laser rot", czyli degradacja warstw materiałów, z których składa się np. płyta DVD. Kiedy składnik klejący owe warstwy traci swoje właściwości, przepuszcza wtedy powietrze oraz wilgotność. Skutkuje to tym, że metalowa warstwa znajdująca się w środkowej części nośnika (takiego jak DVD) ulega rdzewieniu lub korozji, przez co płyty stają się "uceglone" i nie można ich odtwarzać.