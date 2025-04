Media Expert z szaloną promocją. Ta frytkownica beztłuszczowa może być Twoja za 99 zł

EXTRALINK SJ-200 to frytkownica beztłuszczowa dla osób, które przygotowują posiłki tylko dla siebie. Oferuje ona 2-litrową miskę i 1000 W mocy. Dzięki szybkiemu przepływowi powietrza posiłki nie tylko przyrządzają się błyskawicznie, ale na zewnątrz powstaje chrupiąca skorupa, natomiast ich wnętrze pozostaje soczyste. I to wszystko albo bez dodatku tłuszczu, albo z jego niewielką ilością — zależnie od potrawy. Co więcej, nadmiar tłuszczu jest odprowadzany podczas procesu obróbki termicznej. A wszystko to za 99 zł.