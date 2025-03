Masz dość kruchych smartfonów, a telefon służy Ci tylko do dzwonienia? Ta promocja jest dla Ciebie

Sprzęt

My, użytkownicy smartfonów często zapominamy, że telefon dla wielu osób jest po prostu... telefonem. Urządzeniem do wykonywania i odbierania połączeń, czy wysyłania i odczytywania SMS-ów, a nie internetowym kombajnem. I to, co uważamy za zalety naszych urządzeń, dla tych osób jest mało istotne, za to ich drobne wady stają się problemami dyskwalifikującymi dany sprzęt