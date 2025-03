Masz dość kopania mebli podczas chodzenia nocą do toalety? Ten gadżet uratuje Twój mały palec

I owszem: możemy iść na czuja, co często kończy się tym, że szafki lub futryny drzwi korzystając ze zmroku napadają na nasz mały palec u nogi . Oczywiście możemy też zapalić światło, co oznacza konieczność znalezienia przełącznika po ciemku, a czasem i zrzucenia naszej lampki nocnej na podłogę kiedy tylko szukamy jej przełącznika. Na szczęście istnieje prostszy sposób, który może być Wasz za jedyne 39 złotych .

Xiaomi Night Light 3

Jest nim lampka nocna z czujnikiem ruchu, taka jak Xiaomi Night Light 3. Wykrywa ona nasz ruch i rozświetla się delikatnym, ciepłym światłem, które nas nie razi, a jednocześnie pozwala odnaleźć drogę do miejsca, do którego nawet królowie chadzają piechotą. Jest ona zasilana przez wbudowany akumulator, który ma wystarczyć nawet na miesiąc pracy. Dodatkowo można ją przymocować do dowolnej powierzchni za pomocą dedykowanej dwustronnej taśmy klejącej, lub wbudowanego magnesu. A wszystko to w promocyjnej cenie za jedyne 39 złotych.