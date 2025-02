Martwy GeForce RTX 5090. Tym razem nie przez zasilanie

Użytkownika Reddita podzielił się historią swojej karty graficznej ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090. Niestety, nie jest to historia szczęśliwa, ponieważ jego egzemplarz uległ uszkodzeniu. Tym razem nie z powodu zasilania.

Uszkodzony RTX 5090

Użytkownik o pseudonimie "Impossible-Weight485" opisał, jak jednego dnia grał na swoim komputerze. Po zakończonej sesji przeglądał jeszcze internet, gdy nagle jego komputer wyłączył się bez żadnego ostrzeżenia. Niezrażony postanowił uruchomić go ponownie i wtedy z karty graficznej zaczął wydobywać się dym.

Co się stało? Ze zdjęć możemy wywnioskować, że uszkodzeniu uległ jeden z kondensatorów. Doprowadził on do nadpalenia płytki PCB, a także elementów na płycie główniej, przy których się znajdował. Najwyraźniej "Impossible-Weight485" miał po prostu pecha i trafił mu się wadliwy egzemplarz. Oby producent zachował się odpowiednio i wymienił GPU na nowe.