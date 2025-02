Lubisz sprzątać? Oczywiście, ze nie. A ten robot jest dziś 430 zł tańszy

PHILIPS XU2000/20 Seria 2000 Arctic White

Jest to świetne urządzenie, które posprząta nasze podłogi z minimalnym zaangażowaniem z naszej strony. Zarówno odkurzy dywany i podłogi, jak i wymopuje na mokro te ostatnie. Radzi on sobie nie tylko z kurzem, ale nawet z plamami na podłodze. Robot ten robi bardzo dokładną mapę pomieszczeń, dzięki czemu nie omija miejsc. Ma także funkcję automatycznego powrotu do stacji i wznowienia odkurzania jeśli bateria nie pozwoli mu na wysprzątanie całego domu na raz. To jednak wymaga naprawdę dużego budynku, ponieważ jego wbudowana bateria pozwala na aż 130 minut pracy. My w tym czasie możemy się zająć innymi, ważniejszymi i przyjemniejszymi rzeczami. A wszystko to za jedyne 999 złotych.