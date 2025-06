Zapisz tę datę. Lidl właśnie rozbija bank

Odkurzacz pionowy w Lidl

Już w najbliższy poniedziałek (16 czerwca) w sklepach Lidl pojawi się odkurzacz pionowy z technologią cyklonową. Urządzenie marki Beldry ma moc 600 W, zbiornik na kurz o pojemności 0,6 litra, a także dwie szczotki w zestawie (do podłóg i do mebli).

Lidl twierdzi, że odkurzacz jest lekki, kompaktowy i pozwala na wyczyszczenie także trudno dostępnych miejsc. Sprzęt ma też możliwość zmiany w mały odkurzacz ręczny. Cena? Zaledwie 169 zł, więc to naprawdę interesująca okazja. Pamiętajcie jednak, że jest to model zasilany z gniazdka prądowego (nie ma wbudowanej baterii). Jego zasięg to aż 5 metrów.