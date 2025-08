Lidl rzucił produkt, który poleca 93 proc. użytkowników. Warto zajrzeć

Mały sprzęt, wielka pomoc

Wakacje to chyba najlepsza pora do majsterkowania wokół domu oraz korzystania ze sprzętów, które mamy pochowane w warsztacie. Tym razem Lidl pomyślał o wszystkich, którzy nie posiadają na stanie jeszcze nitownicy. W dzisiejszym dniu, czyli 1 sierpnia 2025, akumulatorową nitownicę 20 V możemy zakupić jedynie w cenie 179 złotych. Cena regularna urządzenia to 229 złotych. Warto się pospieszyć, bo tego typu sprzęty znikają ze sklepowych półek niemal z prędkością światła. Szczególnie, jeśli mają tak dobre opinie jak ten model.