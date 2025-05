Lidl z promocją, do której żadna inna się nie umywa

Myjka ciśnieniowa. Na małe sprzątanie wystarcza jak najbardziej, ale trzeba pamiętać, że jest to urządzenie na akumulator, zatem nigdy nie będzie miało takiego ciśnienia jak sieciowe. Jestem jednak zadowolony i jeśli ktoś ma ograniczone możliwości, to polecam.

Akumulatorowa myjka ciśnieniowa 20 V

W sprzedaży bez akumulatora i ładowarki, jak większość urządzeń marki Parkside. Największą zaletą myjki jest to, że jest ona lekka i mobilna. Idealna wręcz do obszarów bez dostępu do wody i prądu. Posiada funkcję, która umożliwia wykorzystanie alternatywnych źródeł wody, takich jak beczka na deszczówkę, wiadro lub cysterna. Wymarzona do prac czyszczących wokół domu i ogrodu, na kempingu, a także do mycia samochodów oraz łodzi. Można ją stosować także z detergentami.