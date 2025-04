Lenovo Yoga Book 9 z dwoma ekranami kupisz dziś 5000 zł taniej

Tak się natomiast składa, że Lenovo Yoga Book 9 , który standardowo jest wyceniony na 12 999 złotych , może być Wasz za jedyne 7999 złotych . Oferuje on dwa 13,3-calowe dotykowe wyświetlacze o rozdzielczości 2880 × 1800 pikseli każdy . Dodatkowo są one wykonane w technologii OLED i można na nich rysować za pomocą dedykowanego pióra cyfrowego. Jest to więc świetny wybór dla osób, które wykonują pracę kreatywną. Zwłaszcza że rzeczony stylus, oraz klawiatura Bluetooth, którą nakłada się na jeden z ekranów, gdy chcemy pracować tylko z jednym z nich, są dostarczane w zestawie. Podobnie jak etui i myszka.

Lenovo Yoga Book 9 13IMU9

No dobrze, ale co skrywa się w środku tego laptopa? Mamy tu procesor Intela 14-stej generacji, a dokładniej Ultra 7 155U. Wspiera go 32 GB wbudowanej pamięci RAM LPDDR5x o taktowaniu 7467 MHz. Na pliki znajdziemy natomiast 512 GB pamięci NVMe. A wszystko to zasila 80 Wh akumulator, który pozwala na odtwarzanie filmów na jednym ekranie nawet przez 24 godziny. Wszystko to przy wadze, która wynosi jedynie 1,34 kg. Mamy więc do czynienia z laptopem, który jest wart swojej standardowej ceny, a dwa ekrany to nie jedyna jego zaleta. Dziś natomiast może być Wasz za jedyne 7999 złotych.