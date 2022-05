Lenovo prezentuje nowe, gamingowe laptopy z serii Legion 7

Firma Lenovo zaprezentowała nowe laptopy gamingowe z serii Legion 7. W ofercie pojawiło się kilka nowych modeli.

Lenovo poszerzyło swoje portfolio produktowe o nowe laptopy dla graczy z serii Legion 7. W sumie do sprzedaży trafiają cztery podstawowe modele, z czego każdy dostępny będzie w kilku wersjach konfiguracyjnych. Mowa o Lenovo Legion 7i, Legion 7, Legion Slim 7i oraz Legion Slim 7.

Laptopy Lenovo Legion Slim 7 i 7i

Lenovo Legion Slim 7 oraz Legion Slim 7i to modele, które stawiają na mobilność. Są to konstrukcje lekkie i cienkie, które wyposażone są w 16-calowe matryce QHD w formacie 16:10. Do wyboru są wersje z odświeżaniem nawet 240 Hz oraz opcjonalnym panelem mini-LED.

Do sprzedaży trafią warianty z procesorami Intel Core H 12. generacji lub AMD Ryzen 9 6900HX, a także grafiką GeForce RTX 3070 lub Radeon RX 6800S. Laptopy wykorzystują pamięci DDR5 oraz szybkie dyski SSD PCIe 4.0. Lenovo chwali się też nowym systemem chłodzenia Lenovo Legion Coldfront 4.0, który dostosowany został przez sztuczną inteligencję.

Laptopy Lenovo Legion 7 i 7i

Z kolei modele Lenovo Legion 7 oraz 7i (bez "Slim" w nazwie) to konstrukcje, które zostały stworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. One również wyposażone są w 16-calowe matryce, ale WQXGA o proporcjach 16:10, jasność do 1250 nitów oraz kalibracją pod 100-procentowe pokrycie palety DCI-P3. Do wyboru będą modele z odświeżaniem do 240 Hz, więc zadowolą one nawet wybrednych graczy.

Jeśli chodzi o specyfikację, to do sprzedaży trafią komputery z procesorami Intel Core HX 12. generacji lub AMD Ryzen 9 6900HX, układem graficznym GeForce RTX 3080 Ti (175 W TGP) lub Radeon RX 6850M XT, pamięciami DDR5 oraz dyskami SSD PCIe 4.0. Tutaj również producent zastosował nowe chłodzenie Lenovo Legion Coldfront 4.0, a także sztuczną inteligencję Lenovo Legion A.I. Engine 2.0, która w czasie rzeczywistym dostosowuje krzywą pracy wentylatorów i dostosowuje wydajność GPU oraz CPU.

Ceny i dostępność:

Legion 7i) z procesorem Intel Core zaczyna się od 2,999 euro i będzie dostępny od lipca 2022.

Legion 7 AMD Advantage Edition z procesorem AMD Ryzen, zaczyna się od 2,599 euro i ma być dostępny od lipca 2022.

Legion Slim 7i z procesorem Intel Core zaczyna się od 1,999 euro i będzie dostępny od czerwca 2022.

Legion Slim 7 AMD Advantage Edition z procesorem AMD Ryzen, zaczyna się od 1,899 euro i będzie dostępny od lipca 2022.

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: Lenovo