Lenovo prezentuje gamingowe laptopy Legion 8. generacji

Lenovo zaprezentowało podczas wydarzenia IEM 2023 w Katowicach swoje najnowsze laptopy z rodziny Legion skierowane do graczy. Tym razem postawiono na wydajne procesory Intela i karty graficzne NVIDII oraz specjalne układy AI.

W miniony weekend w Katowicach odbywały się finały Intel Extreme Masters 2023. Polacy mogli tam na własne oczy podziwiać zmagania najlepszych graczy w tytułach takich jak Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II czy Valorant. Prócz tego tradycyjnie nie zabrakło wystawców chwalących się swoimi sprzętami.

Lenovo zintegrowało w swoich nowych laptopach układy AI

Jedną z firm, która miała najciekawsze stanowisko było Lenovo. Prócz licznych atrakcji i konkursów pokazano również laptopy Legion 8. generacji. Mowa o urządzeniach z procesorami Intel Raptor Lake oraz kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop skierowanymi do najbardziej wymagających graczy.

Lenovo Legion Pro 7i 8. generacji to laptop wyposażony w procesor Intel Core i9-13900HX lub Core i7-13700HX oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, RTX 4080 Laptop lub RTX 4070 Laptop. Całość dopełnia do 32 GB pamięci RAM DDR5 6000 MHz oraz SSD PCIe 4.0 o pojemności do 2 TB.

Mowa tutaj o 16-calowej matrycy IPS o rozdzielczości 2650 x 1600 pikseli, częstotliwości odświeżania do 240 Hz i czasie reakcji 3 milisekundy. Maksymalna jasność to 500 nitów. Całość spełnia standardy VESA DisplayHDR 400 i obsługuję technologię NVIDIA G-SYNC. Pokrycie palety sRGB wynosi 100%.

Lenovo Legion Pro 5i 8. generacji to laptop korzystający z procesora Intel Core i9-13900HX, Core i7-13700HX lub Core i7-13500HX oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, RTX 4060 Laptop, RTX 4050 Laptop lub nieco starszego układu GeForce RTX 3050 Laptop. Całość dopełnia do 32 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz oraz SSD PCIe 4.0 o pojemności do 2 TB.

Tym razem do wyboru są dwa rodzaje matrycy. Prócz wcześniej opisywanej pojawią się też modele z 16-calową matrycą 2560 x 1600 pikseli, ale niższą częstotliwością odświeżania - do 165 Hz oraz niższą jasnością - do 300 nitów. Tym samym nie ma już mowy o HDR 400, ale nadal jest wsparcie dla NVIDI G-SYNC.

Obie opisywane serie laptopów cechują się stonowaną stylistyką, ale użytkownik otrzymuje w pełni konfigurowalne podświetlenie RGB LED ukryte w klawiaturze i przodzie obudowy. Prócz tego Lenovo chwali się jeszcze wydajniejszym i cichszym systemem chłodzenia korzystającym z pełnych komór parowych.

Wisienką na torcie są dodatkowe układy na płycie głównej (Lenovo LA-2Q AI oraz LA1 AI), które korzystają ze sztucznej inteligencji. Uczą się one nawyków gracza oraz wymagań konkretnych gier i aplikacji tak by zaoferować jak najlepszą wydajność, kulturę pracy i długi czas pracy na baterii.

Zobacz: Masz Samsunga? Czeka na Ciebie krytyczna aktualizacja

Zobacz: Chiny się napinały do Zachodu. Wyszła cienizna

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: Lenovo, oprac. własne