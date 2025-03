Kultowy MacBook Air w świetnej promocji. W tym segmencie za te pieniądze nie ma nic lepszego

Jak jednak zwykle to bywa, to istnieje jeden wyjątek od tej reguły, chociaż oczywiście okupiony pewnymi kompromisami. Tak się jednak składa, że MacBook Air M1 jest dziś do kupienia w znacznie niższej cenie i w swojej klasie cenowej jest to najlepszy sprzęt, jaki w ogóle można kupić.

Oczywiście, za 3290 złotych można kupić mocnego laptopa z Windowsem 11. I to czasami na promocji się trafi nawet taki z RTX 4050. Jednak w tym konkretnym sprzęcie zupełnie nie o to chodzi. MacBook Air M1 to całkowicie bezgłośny, bo chłodzony pasywnie laptop. Jego bateria spokojnie wytrzyma nawet te 12 godzin ciągłej pracy. Ma on świetny, jasny ekran, a także bardzo wygodną klawiaturę, oraz gładzik, który z powodzeniem może zniechęcić nas do korzystania z myszki. A jednocześnie wciąż skrywa on dość mocy, aby korzystać nawet z bardzo zaawansowanych programów. I oczywiście, będzie sobie radził gorzej od współczesnych MacBooków. Jednak jednocześnie będzie w nich najwydajniejszy spośród wszystkich lekkich i bezgłośnych laptopów w swojej półce cenowej. A wszystko to za 3290 zł.