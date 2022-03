Lexar prezentuje wydajne karty pamięci dla fotografów i filmowców

Szukasz wydajnej, wytrzymałej, a przy tym nie kosztującej fortuny karty pamięci do swojego aparatu czy kamery? W takim razie może Cię zainteresować najnowsza seria od firmy Lexar, która obiecuje prędkości do 270 MB/s.

Dobre zdjęcie składa się z wielu czynników - między innymi pomysłu, umiejętności, warunków w jakich było wykonane oraz użytego sprzętu. Nie na wszystko z wymienionych można mieć wpływ, ale na posiadany aparat jak najbardziej. Podobnie sprawa wygląda z nośnikami danych, na których zapisujemy zdjęcia.

Lexar kusi zarówno wysoką wydajnością, jak i niską ceną

Dzisiaj skupimy się na kartach pamięci, bowiem Lexar w komunikacie prasowym pochwalił się nowymi produktami. Amerykańskie przedsiębiorstwo przygotowało wydajne karty pamięci typu SDXC UHS-II.

Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II Gold Series to seria oferująca pojemność 64, 128 lub 256 GB. Mowa tutaj o wydajności do 270 MB/s dla odczytu i do 180 MB/s dla zapisu. Pozwala więc to na bezproblemowe wykonywanie zdjęć w serii czy nagrywanie filmów w rozdzielczości Full HD lub 4K.

Opisywane karty pamięci cechują się odpornością na wodę, wysokie temperatury, wstrząsy i wibracje oraz promieniowanie rentgenowskie. W celu zwiększenia wszechstronności karty są również wstecznie kompatybilne z urządzeniami UHS-I, osiągając maksymalne prędkości dla tego standardu.

Rodzina Lexar Professional 1800x SDXC UHS-II Gold Series trafi do sklepów jeszcze w tym miesiącu. Sugerowane ceny zapowiadają się atrakcyjnie - 36,99 dolarów za 64 GB, 56,99 dolarów za 128 GB i 109,99 dolarów za 256 GB. Daje nam to równowartość kolejno około 159, 245 oraz 470 złotych.

Źródło zdjęć: Lexar

Źródło tekstu: Lexar, oprac. własne