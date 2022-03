Pamięci RAM nowej generacji od Kingstona trafiają do laptopów

Kingston rozszerza swoją ofertę modułów RAM. Tym razem mowa o serii FURY Impact DDR5, czyli bardzo wydajnych i miłych dla oka pamięciach dla laptopów z nadciągającymi procesorami Intel Core oraz AMD Ryzen.

Procesory Intel Alder Lake, które debiutowały na rynku wpierw w komputerach stacjonarnych, zaserwowały nam całe zatrzęsienie nowości. Mowa między innymi o architekturze big.LITTLE znanej ze smartfonów, litografii 10 nm, obsłudze interfejsu PCI Express 5.0 czy wreszcie modułów RAM typu DDR5.

Pamięci Kingston FURY Impact DDR5 obsługują Intel XMP 3.0

12. generacja ma jednak trafić również do laptopów, a i następna rodzina procesorów od AMD zaoferuje obsługę najnowszych i najwydajniejszych pamięci RAM. Z tego powodu czołowy producent na rynku modułów RAM postanowił rozszerzyć swoją ofertę o propozycje SODIMM DDR5. Mowa o firmie Kingston.

Kingston FURY Impact DDR5 to laptopowe moduły RAM typu Single Rank skierowane do graczy i entuzjastów. Mowa o efektywnym taktowaniu 4800 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 38-38-38. Całość okraszona niskim napięciem rzędu 1,1 V co przełoży się na niższe temperatury i dłuższy czas pracy urządzenia.

Do sprzedaży trafią zarówno pojedyncze moduły o pojemności 8, 16 lub 32 GB, jak i zestawy składające się z dwóch modułów o łącznej pojemności 16, 32 lub 64 GB. Wszystkie z nich ze wsparciem profili Intel XMP 3.0.

Pamieci Kingston FURY Impact DDR5 lada moment mają trafić do polskich sklepów. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone, ale platforma Amazon.de posiada już strony produktowe gdzie jeden moduł 8 GB kosztuje około 519 złotych, moduł 16 GB to 949 złotych, zaś zestaw 2x 16 GB to zawrotne 1889 złotych.

Źródło zdjęć: Kingston

Źródło tekstu: oprac. własne