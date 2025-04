NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti z cenami. Będzie taniej

Od premiery kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti dzieli nas już podobno tylko tydzień. To mocno wyczekiwany model, bowiem segment ten cieszy się co generację największą popularnością wśród graczy. Udowadniają to m.in. dane platformy Steam, gdzie w TOP 10 aż siedem pozycji to układy RTX xx60 (Ti). Powód? Dobry stosunek wydajności do ceny.