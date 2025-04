NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti z wynikami wydajności. Jest słabo

Mowa o 5% lepszej wydajności niż GeForce RTX 4060 Ti

Podejrzenia te zdają się potwierdzać nie tylko pierwsze oferty w sklepach, ale również baza wyników FurMark. Nie jest to co prawda idealny program testowy - używa się go głównie do sprawdzania temperatur GPU, ale jak najbardziej ocenia on wydajność. Najnowszy pomiar datowany jest na 11 marca i mowa o 10 242 punktach oraz 170 FPS dla testu OpenGL.