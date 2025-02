GeForce RTX 5070 Ti przetestowany. Szału nie ma

Podczas styczniowych targów CES 2025 w Las Vegas zaprezentowano nową generację kart graficznych - NVIDIA Blackwell. Do tej pory na rynek trafiły dwa modele w postaci GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080. Oczywiście to nie wszystko co szykują dla nas Zieloni, a wielkimi krokami zbliża się premiera przystępniejszych cenowo układów.