Zapomnij o GeForce RTX 5070. Będzie jak kwiat paproci

Lada moment do sprzedaży ma trafić średni segment z generacji NVIDIA Blackwell , czyli karta graficzna GeForce RTX 5070 . Premiera tego modelu planowana jest na 5 marca , ale wygląda na to, że czeka nas powtórka z rozrywki z debiutu wcześniejszych układów. Wygląda bowiem na to, że dostępność w sklepach na start będzie znikoma .

Dla równowagi AMD przygotowało dużo GPU na premierę

Na razie nie wiadomo czy inne rynki, w tym Polska, również spotkają się z brakiem dostaw i/lub minimalnymi partniami na premierę. Wiele jednak na to wskazuje, biorąc pod uwagę, że rodzina NVIDIA Blackwell zmaga się z wadliwym krzemem i brakującymi jednostkami ROP, co ma przełożenie na wydajność w grach. Tym samym sugerowana cena 2849 złotych wydaje się być marzeniem ściętej głowy.

Debiut GeForce RTX 5070 został już raz opóźniony. Dziwi więc, iż Zieloni nie robią tego znowu, zamiast oferować nam papierową premierę. Może być to podyktowane faktem, że w tym samym czasie AMD planuje wydanie kart Radeon RX 9070 XT i RX 9070. Co więcej, ptaszki ćwierkają, że dostępność układów od Czerwonych ma być dobra - znacznie wyższa niż to co serwowała nam do tej pory NVIDIA.