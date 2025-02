Kolejna wybrakowana karta RTX 50. Lista jest coraz dłuższa

NVIDIA zaczęła badać sprawę i przyznała, że problem rzeczywiście występuje. Według oficjalnego stanowiska Zielonych ma on dotyczyć zaledwie 0,5 proc. egzemplarzy RTX-ów 5090 oraz 5070 Ti. Dzisiaj już wiemy, że to nie do końca prawda. Do listy dołącza też RTX 5080.